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Giresun itfaiye ekipleri öncülüğünde 8 yaşındaki Nisa 64 saat sonra kurtarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Giresun'dan bölgeye giden ekipler öncülüğünde, Adıyaman'da enkaz altında kalan 8 yaşındaki çocuk kurtarıldı.

Atakan Çıtlak   | 08.02.2023
Giresun itfaiye ekipleri öncülüğünde 8 yaşındaki Nisa 64 saat sonra kurtarıldı

Adıyaman

Giresun, Bulancak ve Espiye Belediyesi itfaiye görevlilerince Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binanın enkazında yapılan çalışmalarda, ses geldiği tespit edildi.

Ekipler uzun süren çalışmanın ardından 8 yaşındaki Nisa'ya sağ olarak ulaştı.

Enkaz altından 64 saat sonra kurtarılan Nisa, sağlık görevlilerince hastaneye götürüldü.

Nisa'nın kurtarılma anı ekiplerce kaydedildi.

Görüntüde ekipler Nisa ile sohbet ediyor.

Ekiplerden bir kişi, "Nisa'cığım ben seni alacağım. Geri gel. Gelemiyor musun? Ben sana yardım edeceğim.? Aferin sana." diye sesleniyor.

Enkazdan çıkarılan Nisa, "Artık gözümü açabilir miyim?" diye görevlilere sesleniyor.

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