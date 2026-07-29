Kastamonu'nun Cide ilçesindeki Gideros Koyu, mavinin ve yeşilin iç içe geçtiği eşsiz manzarasıyla Karadeniz'in saklı güzelliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Gideros Koyu doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini ağırlıyor Kastamonu'nun Cide ilçesindeki Gideros Koyu, mavinin ve yeşilin iç içe geçtiği eşsiz manzarasıyla Karadeniz'in saklı güzelliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kastamonu'nun Karadeniz kıyısındaki ilçesi Cide'de yer alan Gideros Koyu, yeşil ile mavinin buluştuğu eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

İlçe merkezine yaklaşık 11 kilometre uzaklıkta bulunan koy, birinci derece doğal ve ikinci derece tarihi sit alanı statüsüyle korunuyor.

Tarihi geçmişi yaklaşık 3 bin 500 yıl öncesine uzanan Gideros Koyu'nun, antik çağ coğrafyacısı Strabon'un eserlerinde Amazonlar'la ilişkilendirildiği belirtiliyor.

[1/24] Kastamonu'nun Karadeniz kıyısındaki ilçesi Cide'de yer alan Gideros Koyu, yeşil ile mavinin buluştuğu eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. [2/24] [3/24] [4/24] [5/24] [6/24] [7/24] [8/24] [9/24] [10/24] [11/24] [12/24] [13/24] [14/24] [15/24] [16/24] [17/24] [18/24] [19/24] [20/24] [21/24] [22/24] [23/24] [24/24] × [1/24] Kastamonu'nun Karadeniz kıyısındaki ilçesi Cide'de yer alan Gideros Koyu, yeşil ile mavinin buluştuğu eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. [2/24] [3/24] [4/24] [5/24] [6/24] [7/24] [8/24] [9/24] [10/24] [11/24] [12/24] [13/24] [14/24] [15/24] [16/24] [17/24] [18/24] [19/24] [20/24] [21/24] [22/24] [23/24] [24/24]

Doğal liman özelliği taşıyan koyun, geçmişte Amazonlar, Cenevizliler, korsanlar ve kaçakçılar tarafından kullanıldığı belirtiliyor. Korunaklı yapısıyla@ koyun Milli Mücadele döneminde de cephane saklama noktası olarak değerlendirildiği biliniyor.

Kestane, meşe, kayın, şimşir ve çam ağaçlarıyla çevrili koy, sakin denizi ve korunaklı yapısıyla özellikle yaz aylarında deniz tutkunlarının uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Doğal liman özelliği taşıyan Gideros Koyu'nun çevresinde pansiyonlar ile balık lokantaları bulunuyor.

Fotoğraf : Recep Bilek/AA

"Buraya gelen bir daha geliyor"

Gideros Koyu'nu gezmek için İstanbul'dan gelen Musa Ekşi, AA muhabirine, Batı Karadeniz'i daha önce de gezdiğini belirterek, Gideros'u yeniden görmek istediğini söyledi.

Bu kez Sinop'tan başlayarak Ayancık, Türkeli ve Abana güzergahını takip edip Cide'ye ulaştığını anlatan Ekşi, bölgeyi ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Fotoğraf : Recep Bilek/AA

Gideros Koyu'nun doğal güzelliğinden etkilendiğini ifade eden Ekşi, "Buraya gelen bir daha geliyor. Herkese tavsiye ediyorum. Burası Karadeniz'in incilerinden biri." dedi.

Gideros'un Sinop'taki Hamsilos Koyu'nu anımsattığını belirten Ekşi, "Orası da çok özel bir yer ama Gideros da Karadeniz'in en güzel noktalarından biri. Doğal yapısıyla denize girilmesi gereken yerlerden." ifadelerini kullandı.

Ekşi, Türkiye'nin doğal güzelliklerinin keşfedilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ülkemizi tanıyalım. Gezmek ve yeni yerler görmek çok güzel." diye konuştu.