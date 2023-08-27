Dolar
26.55
Euro
28.65
Altın
1,914.95
ETH/USDT
1,656.70
BTC/USDT
26,138.00
BIST 100
7,716.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak'tan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre'ye ziyaret

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'yi ziyaret etti.

Mehmet Kemal Firik  | 27.08.2023 - Güncelleme : 27.08.2023
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak'tan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre'ye ziyaret Fotoğraf: Ali Ruhluel/AA

Lefkoşa

Cumhuriyet Meclisi basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, göreve gelmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yapan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak ile bir araya geldi.

Başkent Lefkoşa'daki Meclis Şeref Salonu'nda gerçekleşen görüşmede, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sabahattin Kılıç ve diğer yetkililer de yer aldı.

Töre, görüşmede yaptığı konuşmada, Yunan Rum ikilisinin ve bazı çevrelerin Ada'daki Türk askerini çıkarma çabası içinde olduklarını fakat tarihin akışını kimsenin değiştiremeyeceğini vurgulayarak, ana vatan Türkiye ile bundan sonra da yollarına devam edeceklerinin altını çizdi.

Orgeneral Gürak da Kıbrıs’ın kendileri için milli bir mesele olduğuna işaret ederek, bundan önce olduğu gibi bundan sonra her zaman Kıbrıs Türkünün yanında olacaklarını ifade etti.

Orgeneral Gürak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kıbrıs adasındaki varlığının barış ve güvenlik için bir teminat olduğunu belirterek, ilk ziyaretini KKTC’ye yapmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Torun için taziye mesajı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak'tan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre'ye ziyaret
Türk savaş gemileri, KKTC limanlarını ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Limasol'daki camiye saldırıyı kınadı
Büyük Taarruz'un 101. yılı dolayısıyla Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği'nde tören yapıldı

Benzer haberler

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak'tan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre'ye ziyaret

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak'tan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre'ye ziyaret

Türk savaş gemileri, KKTC limanlarını ziyaret edecek

1 Ocak'tan itibaren 1102 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye, Kıbrıs Türklerinin özden gelen haklarının çiğnenmesine göz yummayacaktır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye, Kıbrıs Türklerinin özden gelen haklarının çiğnenmesine göz yummayacaktır
Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'nin Pile-Yiğitler yoluna ilişkin açıklamasına tepki

Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'nin Pile-Yiğitler yoluna ilişkin açıklamasına tepki
KKTC, BM Güvenlik Konseyi'nin Pile-Yiğitler yoluna ilişkin açıklamasına tepki gösterdi

KKTC, BM Güvenlik Konseyi'nin Pile-Yiğitler yoluna ilişkin açıklamasına tepki gösterdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet