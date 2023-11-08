Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Katar'da "Yırtıcı Şahin-5 Tatbikatı"na katıldı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın, Katar'da icra edilen "Yırtıcı Şahin-5 Tatbikatı"na katıldığı bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikatta Orgeneral Gürak'ın yanı sıra Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed Al-Attiyah ve Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet de bulundu.
Katar'da bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed Al-Attiyah ve Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet ile "Yırtıcı Şahin-5 Tatbikatı"na katıldı. Genelkurmay… pic.twitter.com/ONqCGFP06z— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 8, 2023
Orgeneral Gürak ve Al-Attiyah savaş uçaklarına binerek, tatbikatta görevli pilotlara eşlik etti
Uçuşun ardından tatbikatta görevli Hava Kuvvetleri personeliyle bir araya gelen Orgeneral Gürak, başarı dileklerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.