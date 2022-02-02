Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Katarlı mevkidaşı en-Nabit'le bir araya geldi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Salim bin Hamed bin Muhammed bin Akil en-Nabit'i ağırladı.
Ankara
Orgeneral Güler, Katarlı mevkidaşını, Genelkurmay Başkanlığında askeri törenle karşıladı.
Törenin ardından Orgeneral Güler ve Korgeneral en-Nabit, Genelkurmay karargahındaki görüşmelere geçti.
Görüşmede askeri alandaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.