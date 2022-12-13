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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Gambiyalı mevkidaşı Korgeneral Drammeh ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Gambiya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Yakuba Drammeh ile bir araya geldi.

Orhan Onur Gemici   | 13.12.2022
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Gambiyalı mevkidaşı Korgeneral Drammeh ile görüştü

Ankara

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Orgeneral Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Korgeneral Drammeh'i askeri törenle karşıladı.

Törenin ardından iki komutan Genelkurmay Karargahı'nda görüşme gerçekleştirdi.

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