Genelkurmay Başkanı Gürak, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı ve Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Christopher Cavoli ve Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile Suriye'deki gelişmelerle ilgili telefonda ayrı ayrı görüştü.
Ankara
Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu bilgiler verildi:
"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli ve Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile 8 Aralık'ta ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur."
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GÜRAK, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher CAVOLI ve Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony RADAKIN ile 8 Aralık 2024 tarihinde ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Suriye'deki gelişmeler… pic.twitter.com/vWrV0Peata— TSK (@TSKGnkur) December 8, 2024