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Genelkurmay Başkanı Gürak, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı ve Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Christopher Cavoli ve Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile Suriye'deki gelişmelerle ilgili telefonda ayrı ayrı görüştü.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 08.12.2024 - Güncelleme : 08.12.2024
Genelkurmay Başkanı Gürak, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı ve Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Ankara

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu bilgiler verildi:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli ve Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile 8 Aralık'ta ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur."

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