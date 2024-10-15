Dolar
34.24
Euro
37.30
Altın
2,662.08
ETH/USDT
2,593.60
BTC/USDT
66,411.00
BIST 100
8,860.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Yurt başvurusunda bulunan her 100 öğrenciden 96'sı yurtlarımıza yerleşti

Gençlik ve Spor Bakanlığı, başvuruda bulunan her 100 öğrenciden 96'sının yurtlara yerleştiğini açıkladı.

Halil İbrahim Avşar  | 15.10.2024 - Güncelleme : 15.10.2024
Gençlik ve Spor Bakanlığı: Yurt başvurusunda bulunan her 100 öğrenciden 96'sı yurtlarımıza yerleşti

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmaya istinaden açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Özgür Özel'in 'Türkiye'de 100 öğrencinin 13'ü yurtta, 87'ye başının çaresine bak diyorlar. İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir tane yurdu yoktu. Şu anda 61 tane yurt var.' açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımıza yurt başvurusunda bulunan her 100 öğrenciden 96'sı yurtlarımıza yerleşmiştir. İstanbul'da ise 60 bin kapasiteli 35 yurt müdürlüğümüzde 80 yurt binamızla gençlerimize barınma hizmeti sunuyoruz. Ayrıca Genel Başkan Özgür Özel'in ifade ettiği gibi İstanbul'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 61 değil 14 yurdu bulunmaktadır. İBB yurtlarının toplam kapasitesi ise 5231'dir. Bakanlığımıza bildirilen 4031 öğrenci konaklamaktadır. 1200 yatak boş durmaktadır. Yapılan yorum ve eleştiriler gerçeği yansıtmamakta olup bilinçli şekilde kamuoyu yanlış bilgilendirilmektedir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gençlik ve Spor Bakanlığı: Yurt başvurusunda bulunan her 100 öğrenciden 96'sı yurtlarımıza yerleşti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Yüksek İstişare Kurulu toplantısına ilişkin açıklama
Esenler'de daha önce boşaltılan binanın çatısında kısmi çökme oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'li Betül Önderoğlu'nun ailesine taziye ziyareti
Filistin'in Geleceği Konferansı'nda uluslararası hukukun Filistin'in geleceğindeki rolü ele alındı

Benzer haberler

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Yurt başvurusunda bulunan her 100 öğrenciden 96'sı yurtlarımıza yerleşti

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Yurt başvurusunda bulunan her 100 öğrenciden 96'sı yurtlarımıza yerleşti

Iğdır'ın genç tenisçileri artık Türkiye'nin en iyi liginde raket sallayacak

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı 26 Ekim'de başlayacak

Gönüllü Gençlik Liderliği başvuruları başladı

Gönüllü Gençlik Liderliği başvuruları başladı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, öğrenciler için kariyer ve motivasyon kampları düzenleyecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı, öğrenciler için kariyer ve motivasyon kampları düzenleyecek
Modern pentatlonun "Milli Lazer Silahı", TEKNOFEST Adana'da vitrine çıktı

Modern pentatlonun "Milli Lazer Silahı", TEKNOFEST Adana'da vitrine çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet