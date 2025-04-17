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Gündem

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin yurtlardan çıkarıldığı iddialarını yalanladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, protesto ve eylemlere katıldıkları gerekçesiyle yurttan hiçbir öğrencinin çıkartılmadığını duyurdu.

Erkan Tiryaki  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin yurtlardan çıkarıldığı iddialarını yalanladı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında "Protesto ve eylemlere katılan üniversite öğrencileri Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarından atılıyor." iddialarının doğru olmadığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

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"Bakanlığımıza bağlı 81 ildeki 862 yurt binasında, 992 bin kapasitemiz bulunmaktadır. Bu yurtlardan herhangi birinde, protesto ve eylemlere katıldığı gerekçesiyle hiçbir öğrencimiz uzaklaştırılmamıştır. Dolayısıyla Muğla’da Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde öğrenim gören beş üniversite öğrencisinin protesto yürüyüşüne katıldıkları gerekçesiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı yurdundan atıldığı yönündeki iddialar da gerçek dışıdır. Bahse konu haberlerde geçen 11 öğrenciden üçü, kendi istekleriyle e-Devlet üzerinden kayıt silme talebi oluşturmuş, bunun üzerine yurttan kayıtları silinmiştir. Diğer 8 öğrenci yurtlarımızda barınmaya devam etmektedir. Algı oluşturmak maksadıyla ortaya atılan asılsız iddialara itibar edilmemelidir."


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