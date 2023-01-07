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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nu taşıyan Sarıkamış Ekspresi yolculuğunu tamamladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençler, sanatçılar ve milli sporcuların yer aldığı, Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Programı'na katılmak için Ankara'dan hareket eden Sarıkamış Ekspresi, Sarıkamış'a vardı.

Selami Küçükoğlu, Hüseyin Demirci   | 07.01.2023
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nu taşıyan Sarıkamış Ekspresi yolculuğunu tamamladı Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Kars

Sarıkamış Ekspresi, Sarıkamış Tren İstasyonu'nda Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, gençlik merkezi gönülleri ile vatandaşlar tarafından karşılandı.

Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, Sarıkamış Harekatı'nın 108. yıl dönümünde kahramanları büyük bir minnet ve rahmetle yad edeceklerini söyledi. Şehitler anasına yarın Allahuekber Dağları'nda yürüyüş yapacaklarını hatırlatan Kasapoğlu, şunları dile getirdi:

"Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerimizle bir vefa duygusuyla bu kutlu coğrafyanın ve vatanın bize ne zor şartlarda, ne kutlu bir mücadeleyle emanet edildiği hissiyatıyla hep birlikte yürüyeceğiz. Bu yıl aynı zamanda bildiğiniz üzere Cumhuriyetin 100'üncü yılı ve Türkiye Yüzyılı'nın da başlangıcı. Apayrı bir heyecan ve birlik var. Kars halkına ve değerli protokole teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Sarıkamış'ın birlik, vefa ve direniş ruhunu en yüksek seviyede birlikte yaşayacağız. Umarım yolculuk yapan sizler de aynı duyguları yaşadınız. Tüm yol arkadaşlarımıza teşekkür ederim."

Kasapoğlu ve beraberindekiler, daha sonra Sarıkamış Kayak Merkezi'nde yapımı tamamlanan beş yıldızlı bir otelin açılışını yaptı.

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