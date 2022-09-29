Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: GSB yurtlarında yerleştirme oranı yüzde 92'ye ulaştı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB yurtlarında yerleştirme oranının yüzde 92'ye ulaştığını açıkladı.
Ankara
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB yurtlarında yerleştirme oranının yüzde 92'ye ulaştığını açıkladı.
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