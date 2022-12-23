Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Bağımlılıkla mücadelede Türkiye'nin bütün gençlerine, çocuklarına kapılarımız açıktır
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bağımlılığın her türüyle mücadelede, topyekûn olarak önleyici misyonumuzla Türkiye'nin bütün gençlerine, çocuklarına kapılarımız açıktır." dedi.
Ankara
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında bağımlılıkla mücadele kapsamında Polis Müzesi'nde iş birliği protokolü imzalandı. İmza töreninde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu hazır bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ekibine birçok alandaki desteklerinden dolayı teşekkür eden Kasapoğlu, şöyle konuştu:
"Çok anlamlı iş birlikleri gerçekleştirdiğimiz, kötülüklerle mücadele noktasında, iyiliği yayma konusunda bir arada çalıştığımız bir bakanlığımızdayız. Bugün ortak amaç doğrultusunda buradayız. Bu iş birliği ülkemizdeki bağımlılıkla mücadele kapsamında önemli kazanımlar getirecektir. Bağımlılık, farklı türleriyle bir tehdit unsuru oluşturur. Özellikle gençlerin bedensel, ruhsal, fikri ve sosyal gelişimini sekteye uğratan bağımlılıklar; kamu, özel sektör ve sivil toplum eliyle, topyekûn, büyük gayretlerle mücadele ettiğimiz alanlardan biridir. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bu alandaki misyonumuz, koruyucu ve önleyici faaliyetlerle gençlerimizin bedensel, ruhsal ve fikri gelişimi imkanlarını artırmaktır. Bakanlığımızın iki faaliyet alanı olan gençlik ve spor çalışmalarının her biri, başlı başına bağımlılığın her türlüsüne karşı en yüksek derecede koruyucu ve önleyici faaliyetlerdir."
Gençlik çalışmalarının ve sporun bağımlılıkla mücadele kapsamında çok önemli roller üstlendiğini vurgulayan Kasapoğlu, "Bu memleketin tüm evlatlarını korumak, onların birini bile kaybetmemek en büyük amacımız. O yüzden ülkemizin kurumları, kuruluşları, İçişleri Bakanlığı'mız mücadelesini sahada aslanlar gibi yaparken, biz de bakanlık olarak tüm imkanlarımızla gençlerimizi korumanın, geliştirmenin mücadelesini ortaya koyuyoruz. Önleyici faaliyetler iyileştirmekten daha kolay. Sorumluluğumuzun farkındayız ve bağımlılığın her türüyle mücadelede, topyekûn olarak önleyici misyonumuzla Türkiye'nin bütün gençlerine, çocuklarına kapılarımız açıktır." diye konuştu.
Gençlik ve gönüllülük projeleri hakkında bilgiler de veren Kasapoğlu, "Spor kültürü edinen bireylerin, bedenlerine daha iyi bakmayı tercih ettiklerine ve bu sebeple de zararlı alışkanlıklarla aralarına mesafe koyduklarına şahitlik ediyoruz. Sporun insana sağladığı bu emniyet duygusunu çok kıymetli buluyoruz. Yine önemli bir önleyici araç olarak gördüğümüz Gençlik Merkezleri'mizden her yıl milyonlarca gencimiz faydalanıyor. 2022 yılında 6 milyona yakın gencimiz ülkemizin her yerinde bu imkanlarla buluştu. Bu merkezlerde bağımlılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen farkındalık eğitimlerine sadece bu yıl 200 binden fazla gencimiz katıldı. Bağımlılıkla mücadelede hayati rolü olduğunu düşündüğümüz gönüllülük kapsamında da pek çok faaliyet gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Kasapoğlu, iki bakanlık arasında yapılan protokol hakkında bilgi vererek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Protokolle kapsamında Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'yla birlikte, bağımlılıkla mücadeleyi daha da derinleştiriyoruz. İrademizi, yol haritamızı daha da güçlendiriyoruz. Başta dezavantajlı bölgeler olmak üzere, ülkemizin her bölgesinde yaşayan özellikle genç nüfusa yönelik; eğitsel, sosyal, kültürel, gönüllü ve sportif faaliyetleri ortaklaşa hayata geçireceğiz. Bununla beraber zararlı alışkanlıklar ve madde bağımlılığıyla mücadele edilmesi, gençlerin sosyal sorumluluk ve gönüllülük algılarının güçlendirilmesi gibi hususların öncelendiği çalışmaları yine birlikte yürüteceğiz. Her iki kurumun merkez ve taşra teşkilatları arasındaki iş birliklerini artıracağız. İçişleri Bakanlığı'mızın değerli görevlileri, Gençlik Merkezleri'miz, genç ofislerimiz, spor tesislerimiz ve yurtlarımız başta olmak üzere, bütün Gençlik ve Spor Bakanlığı tesislerinde bağımlılıkla mücadele eğitimi verecekler. Gençlerimizi bilgilendirecek, bilinçlendirecek, çalışmalarda iki kurum olarak pekçok alanda olduğu gibi el ele, omuz omuza vererek bu mücadeleyi daha anlamlı hale getireceğiz."
Gönüllülük konusunda da İçişleri Bakanlığıyla önemli çalışmalar yapacaklarını dile getiren Kasapoğlu, "Temel misyonu bağımlılıkla mücadele olan bu protokol pek çok hususta kazanımlar getirecektir. Özellikle gençlerimizin AFAD'la koordinasyonlarını, ortak faaliyetlerde görev almalarını da içeriyor bu protokol. Yerel dinamikler ile kapasiteye uygun olarak gençlerin ve gençlik gruplarının hem özelliklerine hem de yapısına göre tematik faaliyetler yürüteceğiz. İçişleri Bakanlığına ait tesisler, eğitim merkezleri ile sosyal donatı alanlarına imkanlar ölçüsünde spor alanları oluşturup, malzeme desteği sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve himayelerinde Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu olduğunu hatırlatan Kasapoğlu, "Bu çatı altında yürütülen pek çok faaliyet ve seferberlik var. Yapılan protokol, bu seferberliği daha güçlü kılma açısından atılmış stratejik adımlardan biri. Bakanımızın ve ekibimizin özellikle Doğu'da ve Güneydoğu'da büyük bir inanç, gayret, özveriyle terörden arındırdığı bölgelerde, bakanlık olarak oraların yeşermesine yönelik katkılar verdik. Cudi'de, Hani'de, Zap Suyu'nda artık çok farklı gündemler var. Tenisiyle, raftingiyle, voleyboluyla, basketboluyla, uçurtmasıyla farklı sesler ve duygular yükseliyor o bölgelerde. Bu ülkenin bugünleri ve yarınları için çok daha güçlü imkanı 85 milyonla buluşturup, yarınları daha aydınlık kılma noktasındaki ideallerimizi birer birer gerçekleştireceğiz. Bu anlamlı iş birliği bakanlıklarımıza, kurumlara ve bağımlılıkla mücadeleye gönül verenlere hayırlı olsun. Ülkemize verimli sonuçlar getirmesini temenni ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.
Bakanlar, konuşmalarının ardından iş birliği protokolüne imza attı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.