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Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Deprem bölgesinde yaklaşık 800 bin kişi yurtlarımızda misafir oldu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Deprem bölgesinde AFAD'la beraber koordine ederek, vatandaşlarımızın giriş çıkışlarına bakıldığı zaman yaklaşık 800 bin kişi yurtlarımızda misafir oldu." dedi.

Muhammed Boztepe  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Deprem bölgesinde yaklaşık 800 bin kişi yurtlarımızda misafir oldu Fotoğraf: Ahmet İzgi/AA

Ankara

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Bakanlık'ta düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü nedeniyle böyle bir etkinliği düzenledikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Genç gönüllülerin Türkiye'nin gururu olduğunu belirten Bak, gençlerin, afetlerde ve zor günlerde hep iyilik için koştuğunu dile getirdi.

Bak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremde kendisinin de sahada olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı orada gerçekten ifade edildiği gibi çok önemli bir rol oynadı. Güçlü bir ekip oluşturdular ve güçlü bir sinerji verdiler. Sahada önce Bakanlığımızın yurtları kullanıldı. Spor tesisleri, yüzme havuzları hepsi ayakta kaldı. Ayakta kaldığı için de her biri birer lojistik merkezi pozisyonuna girdi. Bir gıda deposu, genel eşyaların depolandığı yer oldu. Yeri geldi yatakhane de oldu."

"Herkese dokunmaya çalıştık"

Deprem zamanı insanların gönüllerinin ne kadar açık olduğunu gördüklerini aktaran Bak, "Hiçbir ülke kolay kolay bunun altından kalkamazdı. İnanılmaz bir süreç yaşandı. Depremden sonra ben de pek çok etkinlikte de yer aldım. Yaraları ne kadar hızlı sarabildiğimizi gördüm. Herkese dokunmaya çalıştık." değerlendirmesini yaptı.

Spor aktiviteleriyle çocukların yaşadığı travmalardan kurtarmaya çalıştıklarını dikkati çeken Bak, "İnanılmaz bir destek var. Hala sahadayız. Sahada olmaya devam ediyoruz. Bakanlığımızın personelini, koca yürekli gönüllülerimizi ve Damla Hareketi'nin üyelerini çok tebrik ediyorum." dedi.

Bak, bakanlığın yurtlarının herkese ev olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesinde AFAD'la beraber koordine ederek, vatandaşlarımızın giriş çıkışlarına bakıldığı zaman yaklaşık 800 bin kişi yurtlarımızda misafir oldu. Yaklaşık 33 milyon sıcak yemek, 3 milyon 300 bine yakın kumanya ve paketli gıda dağıtımı gerçekleştirildi. Deprem bölgesindeki 143 tesisimizde vatandaşlarımızı misafir ettik. Bakanlığımız tarafından 380 bin kişiye psikososyal destek sağlandı."

Emine Erdoğan, program için mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, program için bir mesaj gönderdi.

Emine Erdoğan, mesajında, "Asrın felaketi" adı verilen afet döneminde, en büyük tesellinin, "Asrın dayanışması"nın yaşanması olduğunu belirterek, "Bütün deneyimleriyle, devletimizin ve milletimizin yanında duran, şehirlerimiz harabeye dönerken, gönül mabedleri yıkılmasın diye tek yürek olan siz yüce gönüllülerimiz, mazlum ve mahzun kalplerde taht kurdunuz." ifadelerini kullandı.

Emek ve yardımları için gönüllülere teşekkür eden Emine Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Güzel ve fedakar ülkemizin en büyük yeraltı zenginliği, bize dayanışma ruhunu miras bırakmış atalarımız olduğu gibi, en büyük yerüstü zenginliğimiz de sizlerin şahsınızda vücut bulan kahramanlarımızdır. Sayenizde, milletimiz için bir erdem olmanın ötesinde, karakter özelliği olan yardımseverliğin, geçmişte olduğu gibi bugün de bizim topraklarımızdan dünyaya yayılmasıyla iftihar ediyoruz. Kurduğunuz gönül köprüleri, insanın insana şifa olduğunu gösteriyor. Bizler el ele, gönül gönüle verdikçe, birbirimizin derdine derman buldukça, ne dünyada, ne bölgemizde, ne de ülkemizde aşamayacağımız hiçbir engel olmadığına yürekten inanıyorum."

Program öncesi katılımcı olarak duyurulan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, gönderdiği video mesajda, hasta olduğu için programa katılamadığını belirterek, destekleri için herkese teşekkür etti.

Ayrıca gönüllülük faaliyetlerine ilişkin sinevizyon gösterimi yapılan organizasyonda daha sonra TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, gazeteci Fulya Öztürk, şef Türev Uludağ ve engelli milli sporcu Hamza Doğan'ın konuşmacı olduğu "Deprem Temalı Gönüllülük Söyleşisi" gerçekleştirildi.

Konuşmaların ardından katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

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