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Gençlik merkezi personeli depremzede çocuklarla oyunlar oynuyor

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi çalışanları, deprem bölgesinden kente getirilen 10 çocukla oyunlar oynayarak, güzel zaman geçirmeleri için çalışıyor.

Özgür Alantor   | 09.02.2023
Gençlik merkezi personeli depremzede çocuklarla oyunlar oynuyor Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 5 aile, dün akşam Gençlik ve Spor Bakanlığının Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı'na yerleştirildi.

Aileleri ziyaret eden Kastamonu Valisi Avni Çakır, Vali Yardımcısı Ahmet Coşkun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ve İl Genel Meclisi Başkanı Güray Parçal çocuklara oyuncak hediye etti.

Kastamonu Gençlik Merkezi çalışanları, ailelerin çeşitli yaşlardaki çocukların sıkılmaması için onlarla oyunlar oynayıp, hoş zaman geçirmeleri için ellerinden geleni yapıyor.

Gençlik Merkezi çalışanı Hülya Hüseyinbaş, AA muhabirine, kamp merkezinde depremzedeleri dün akşam itibariyle ağırlamaya başladıklarını söyledi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır başta olmak üzere ilin bürokratlarının aileleri sık sık ziyaret ettiğini belirten Hüseyinbaş, "Gençlik merkezi çalışanları olarak biz de çocuklara psikososyal destek sağlamaya çalışıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz ve yapıyoruz. Oyuncaklar eşliğinde oyunlar oynuyoruz, hareketli oyunlar oynuyoruz. Biraz olsun çocukların gülümsemelerini artırmaya çalışıyoruz." dedi.

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