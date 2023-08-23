Gelibolu Yarımadası'nda makilik alanda yangın çıktı
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çanakkale
Gelibolu Yarımadası'nda ilçeye bağlı Küçükanafarta köyünde İsmailoğlu Tepe mevkisindeki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
Durumun bildirilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerine sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.