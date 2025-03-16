Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Deniz Zaferi törenlerinin provası yapıldı
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 18 Mart'ta gerçekleştirilecek törenlerin provası yapıldı.
Çanakkale
Şehitler Abidesi'nde tören akış programı çerçevesinde gerçekleştirilen provada, 2. Kolordu Komutanlığında görevli askerler bando eşliğinde geçit töreni ve ardından saygı atışı yaptı.
Prova kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız ve 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, tören alanında incelemelerde bulundu.
Gelibolu Yarımadası'nı ziyarete gelenler de provayı ilgiyle izledi, askerlerle fotoğraf çektirdi.
Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir, AA muhabirine, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü kutlamaları için son aşamaya gelindiğini belirterek, Şehitler Abidesi tören alanında hazırlıkları tamamladıklarını, bugün son provanın gerçekleştirildiğini söyledi.
Her yıl olduğu gibi 18 Mart günü devletle ve milletle bu büyük zaferi kutlayacaklarını ifade eden Kaşdemir, şunları kaydetti:
"Bir kez daha o büyük zaferin kahramanlarını, Çanakkale'nin şehit ve gazilerini, Çanakkale'yi geçilmez yapanları rahmet ve şükranla anacağız. O büyük ve yüksek karakterli insanlar 110 yıl önce bu topraklarda Çanakkale'yi geçilmez yaptılar, canlarını ortaya koydular. Hem Türk tarihinin hem de dünya tarihinin akışını değiştirdiler. O büyük zaferden sonra Kurtuluş mücadelemiz ateşlendi, o mücadeleden sonra da Cumhuriyetimize kavuştuk. Çanakkale ruhu bu topraklarda bu millet ve ülke için çok önemlidir, her zaman var olacaktır. Bizler de Çanakkale ruhuna her sahip çıkacağız."
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