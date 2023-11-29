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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'ye sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan askeri uçak Kayseri'den havalandı

Türkiye'den Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 9 uzman sağlık çalışanının da bulunduğu askeri uçak, Kayseri Havalimanı'ndan Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na hareket etti.

Fatma Sevinç Çetin  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
Gazze'ye sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan askeri uçak Kayseri'den havalandı Fotoğraf: Didem Mente/AA

Ankara

Kayseri Havalimanı'nda yaklaşık 8 ton ilaç ve tıbbi malzeme yüklenen Milli Savunma Bakanlığının Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait C-130 Hercules tipi uçak, hazırlıkların tamamlanmasının ardından uzman doktor ve hemşirelerin de arasında olduğu 9 sağlık çalışanıyla saat 08.00'de El-Ariş Havalimanı'na doğru havalandı.

Sağlık ekibi, Mısır Sağlık Bakanlığı ile gerçekleştirilen planlamalar çerçevesinde yaralıların tedavisinde görev yapacak.

Türkiye'den Gazze'ye ulaştırılmak üzere, şu ana kadar 11 uçak, bir gemi, yaklaşık 700 ton insani yardım ve tıbbi malzeme, 8 sahra hastanesi ile 20 ambulans El Ariş'e ulaştı.

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