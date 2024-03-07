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Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan 7. gemi Mersin'den uğurlandı

Gazze'ye ulaştırılması için Türk Kızılay öncülüğünde hazırlanan 2 bin 737 ton insani yardım malzemesi taşıyan 7. gemi, Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlandı.

Mustafa Ünal Uysal  | 07.03.2024 - Güncelleme : 07.03.2024
Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan 7. gemi Mersin'den uğurlandı Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal/AA

Mersin

Türk Kızılay, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), bağışçılar ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan işbirliğiyle temin edilen hazır yemek içerikli gıda kolileri, su, un, giyim, hijyen, çadır, uyku tulumu, battaniye, barınma malzemeleri, tıbbi ve bebek malzemeleri "MARIN" adlı gemiye yüklendi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, uğurlama töreninde, Gazze'ye içerisinde temel ihtiyaç malzemesi olan en büyük gemiyi göndermenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Bugüne kadar Gazze için Türkiye'den 12 uçak ve 6 gemi gittiğini dile getiren Yılmaz, bugün uğurlanan gemide yardımların en büyüğünün olduğunu kaydetti.

MÜSİAD'ın ramazan öncesinde anlamlı bir kampanya başlattığını aktaran Yılmaz, "Bu gemi Türk Kızılayın değil, bu İyilik Gemisi. Bu gemi, Türk halkının şefkatini, yardımseverliğini, doğasını, iyiliğini taşıyor. 3 günde ilk önce Mısır'ın El Ariş Limanı'na, oradan da tırlara yüklenerek Gazze'ye bu emanetlerin ulaşmasını sağlayacağız." diye konuştu.

Fatma Meriç Yılmaz, bu yardımların uzun süreli ve sürekli yapılmasının önemini anlattı.

Yardımların takipçisi olacaklarına değinen Yılmaz, "Bu gemi orada boşaltıldıktan sonra burada tekrar yüklenilecek ve gönderilecek. Oraya giden tüm emanetlerimizin de sonuna kadar takipçisi olacağız, kimsenin şüphesi olmasın. Yardımlar orada tırlara yüklenecek ve Refah Kapısı'ndan içeriye kadar uğurlayacaklar." ifadelerini kullandı.

"Gazze'de şu anda insanlar suya, ilaca ulaşamıyor"

Yılmaz, ramazanda hem Gazze'ye hem de deprem bölgesine yardımların devam edeceğini vurguladı.

Gazze'de insanların açlıktan öldüğünü vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Gazze'de şu anda insanlar suya, ilaca ulaşamıyorlar. Yaşam mücadelesi veriyorlar. Biz, bir taraftan deprem bölgemizdeki vatandaşlarımızın elini bırakmayacağız. Orada yine sofralar kuracağız. Büyük iftar sofraları, şenlikli ramazan geceleri, sahur geceleri yaşayacağız. Bir taraftan da Gazze'ye de 'biz sizi unutmadık' demeye, en azından yardımlarımızı göndermeye devam edeceğiz."

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da Gazze'de çok büyük dram ve trajedi yaşandığını ifade etti.

Gazze'ye yardımların devam edeceğini aktaran Asmalı, "İyiliği çoğaltmamız lazım. Orada gerçekten çok büyük bir trajedi yaşanıyor. Orayı dualarımızda unutmuyoruz. Oradaki kardeşlerimize fiili destek mahiyetinde şu an gıda gidiyor. Yarın belki barış, ateşkes sağlanır, huzur gelir. Ondan sonra da oranın inşası noktasında da yardımlarımızı devam ettirelim." diye konuştu.

Asmalı, gıda yardımlarının sorunsuz şekilde Gazze'ye gittiğini belirterek, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından gemi uğurlandı.

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