Gazzeli kanser hastalarıyla refakatçilerini Türkiye'ye getirecek uçaklar Mısır'dan havalandı
Gazze'den çıkarılan bazı kanser hastalarıyla refakatçilerini Türkiye'ye getirecek uçaklar El Ariş Havalimanı'ndan hareket etti.
El Ariş
El Ariş Havalimanı'na ambulanslarla getirilen hastalar sağlık kontrolünün ardından kendilerini ve refakatçilerini Türkiye'ye getirecek Cumhurbaşkanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına ait uçaklara yerleştirildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Mısırlı mevkidaşı Halid Abdulgaffar, hastaları havalimanından uğurladı.
Bakan Koca, uçağa taşınan hastalara tek tek sağlık durumlarına ilişkin sorular sordu.
• Sağlık Bakanı Koca tarafından karşılandılar— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 15, 2023
• Büyük bölümü çocuklardan oluşuyor
• Yarım kalan tedavilerine devam edebilecekler
AA Muhabiri Burcu Çalık Göçümlü, Türkiye'ye getirilecek Gazzeli kanser hastalarının nakledildiği Mısır’ın El Ariş Havalimanı’ndan aktardı… pic.twitter.com/JPLmKsaTLV
Hastaların sağlık durumunu yolculuk boyunca Türkiye'den getirilen 9 kişilik uzman sağlık personeli takip edecek.
Esenboğa Havalimanı'na inecek uçaklardaki hastalar, Etlik ve Bilkent Şehir Hastanelerinde tedavi altına alınacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.