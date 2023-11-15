Dolar
28.68
Euro
31.13
Altın
1,960.38
ETH/USDT
2,041.70
BTC/USDT
37,522.00
BIST 100
7,665.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Gazzeli kanser hastalarıyla refakatçilerini Türkiye'ye getirecek uçaklar Mısır'dan havalandı

Gazze'den çıkarılan bazı kanser hastalarıyla refakatçilerini Türkiye'ye getirecek uçaklar El Ariş Havalimanı'ndan hareket etti.

Burcu Çalık Göçümlü, Aykut Karadağ  | 15.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
Gazzeli kanser hastalarıyla refakatçilerini Türkiye'ye getirecek uçaklar Mısır'dan havalandı Fotoğraf: Aykut Karadağ - AA

El Ariş

El Ariş Havalimanı'na ambulanslarla getirilen hastalar sağlık kontrolünün ardından kendilerini ve refakatçilerini Türkiye'ye getirecek Cumhurbaşkanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına ait uçaklara yerleştirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Mısırlı mevkidaşı Halid Abdulgaffar, hastaları havalimanından uğurladı.

Bakan Koca, uçağa taşınan hastalara tek tek sağlık durumlarına ilişkin sorular sordu.

Hastaların sağlık durumunu yolculuk boyunca Türkiye'den getirilen 9 kişilik uzman sağlık personeli takip edecek.

Esenboğa Havalimanı'na inecek uçaklardaki hastalar, Etlik ve Bilkent Şehir Hastanelerinde tedavi altına alınacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığı: Netenyahu'nun asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre ve Başbakan Üstel ile görüştü
Gazzeli kanser hastalarıyla refakatçilerini Türkiye'ye getirecek uçaklar Mısır'dan havalandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC'nin tanınması, uluslararası toplumda hak ettiği yere gelmesi en büyük arzumuzdur
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Hamas, Şifa Hastanesi'nde İsrail ile çatışıyor" iddiasını yalanladı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı: Netenyahu'nun asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir

Dışişleri Bakanlığı: Netenyahu'nun asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir

İsrail, "güvenli" dediği Gazze'nin güneyindeki sivillerden bölgeyi terk etmelerini istedi

Gazzeli kanser hastalarıyla refakatçilerini Türkiye'ye getirecek uçaklar Mısır'dan havalandı

İsrail, Hamas ile 50 İsrailli rehinenin bırakılmasını kapsayan esir takası teklifini reddetti

İsrail, Hamas ile 50 İsrailli rehinenin bırakılmasını kapsayan esir takası teklifini reddetti
"Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi"nde farklı ülkelerden kalıcı barış ve çözüm çağrısı

"Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi"nde farklı ülkelerden kalıcı barış ve çözüm çağrısı
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Yaralı 155 çocuk BAE'ye tahliye edilecek

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Yaralı 155 çocuk BAE'ye tahliye edilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet