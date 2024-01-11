Gazzeli hasta ve refakatçilerini taşıyan iki askeri uçak Ankara'ya indi
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaralanan 85 hastayla beraberindeki 106 refakatçi Milli Savunma Bakanlığına (MSB) ait 2 uçakla tedavi için Türkiye'ye getirildi.
Ankara
Gazze'den 7. tahliye operasyonu kapsamında, MSB Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı C-130 tipi ve A400M tipi uçakla getirilen hastaların sağlık durumları yolculuk süresince 6 uzman sağlık personeli ve 10 kişilik UMKE ekibince takip edildi.
Hastalar, havaalanında bekletilen ambulanslarla Etlik ve Bilkent şehir hastaneleriyle Ankara ve Yenimahalle eğitim araştırma hastanelerine sevk edildi.
Sağlık Bakanı Koca'dan, Türkiye'ye getirilen Gazzeli hastalara ilişkin paylaşım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen 7. tahliyeyle Gazzeli 85 hasta ve yaralı ile 106 refakatçinin Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.
Hastaların tedavisinin Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılacağını belirten Koca, paylaşımında, "Bu insani sorumluluğu milletimiz adına yerine getireceğiz. Bu mübarek gecede hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Sağlık sistemi çöken Gazze için gayretimiz devam edecek." ifadelerine yer verdi.
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Gerçekleştirilen 7. tahliye ile Gazzeli 85 hasta ve yaralı, 106 refakatçi ülkemize getirildi. Hastaların tedavisi Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılacak. Bu… pic.twitter.com/ke4auJEWCN— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 11, 2024