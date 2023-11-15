Gazzeli bazı kanser hastaları ile refakatçileri Türkiye'ye getirilecek
Gazze'den çıkarılan kanser hastalarından bazıları, refakatçileriyle beraber Türkiye'ye götürülmek üzere El Ariş Askeri Havalimanına doğru yola çıktı.
Kahire
Gazze'den çıkarılan bazı kanser hastaları ve refakatçilerini, Refah Sınır Kapısı'nda Türkiye'den gelen doktorlar karşıladı.
- Sağlık Bakanı Koca, Gazze'ye yönelik sağlık yardımları için Mısır'da
- Gazze'ye sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan askeri uçak Kayseri'den yola çıktı
- Gazze’den çocuklar ve kanser hastaları ambulans uçakla Türkiye’ye getirilecek
El Ariş Askeri Havalimanına götürülmek üzere ambulanslarla yola çıkarılan hastalar, refakatçileriyle beraber Türkiye'ye getirilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.