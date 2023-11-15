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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır’daki El Ariş Havalimanı’nda açıklamalarda bulunuyor. Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız. A Milli Futbol Takımı, Almanya'yla oynayacağı özel karşılaşma ve Galler ile yapacağı 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri maçları hazırlıklarını Riva Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürüyor.
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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Gazzeli bazı kanser hastaları ile refakatçileri Türkiye'ye getirilecek

Gazze'den çıkarılan kanser hastalarından bazıları, refakatçileriyle beraber Türkiye'ye götürülmek üzere El Ariş Askeri Havalimanına doğru yola çıktı.

Orhan Onur Gemici  | 15.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
Gazzeli bazı kanser hastaları ile refakatçileri Türkiye'ye getirilecek

Kahire
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