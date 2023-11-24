Gazze'den Mısır'a geçen 100 Türk vatandaşının bugün İstanbul'a ulaşması bekleniyor
Ankara
Gazze'den Mısır'a geçtiği belirtilen 100 Türk vatandaşı ve aile yakınının bugün İstanbul'a ulaşması planlanıyor.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 23 Kasım'da 100 Türk vatandaşı ve aile yakını Gazze'den Mısır'a geçti.
Mısır'da bulunan 100 vatandaş ve aile yakınının bugün İstanbul'a gelmesi planlanıyor.
Bugün daha fazla Türk vatandaşının Gazze'den tahliye edilmesi öngörülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.