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Gazze'den Mısır'a geçen 100 Türk vatandaşının bugün İstanbul'a ulaşması bekleniyor

Tuğba Altun  | 24.11.2023 - Güncelleme : 24.11.2023
Gazze'den Mısır'a geçen 100 Türk vatandaşının bugün İstanbul'a ulaşması bekleniyor

Ankara

Gazze'den Mısır'a geçtiği belirtilen 100 Türk vatandaşı ve aile yakınının bugün İstanbul'a ulaşması planlanıyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 23 Kasım'da 100 Türk vatandaşı ve aile yakını Gazze'den Mısır'a geçti.

Mısır'da bulunan 100 vatandaş ve aile yakınının bugün İstanbul'a gelmesi planlanıyor.

Bugün daha fazla Türk vatandaşının Gazze'den tahliye edilmesi öngörülüyor.

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Gazze'den Mısır'a geçen 100 Türk vatandaşının bugün İstanbul'a ulaşması bekleniyor
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