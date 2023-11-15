Gazze’den tahliye edilen kanser hastaları, Türkiye’ye getirilmek için El Ariş Havalimanı’nda
İsrai'in saldırıları altındaki Gazze’den tahliye edilen ve tedavileri Türkiye'de yapılacak olan kanser hastaları, ambulanslarla Mısır’daki El Ariş Havalimanı’na getirildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'nda Gazze’den getirilen hastaların uçağa taşınmasına eşlik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.