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Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız. Gazze’den tahliye edilen kanser hastaları, Türkiye’ye götürülmek üzere ambulanslarla Mısır’daki El Ariş Havalimanı’na getirildi. - VTR Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Brüksel’de düzenlenen Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonu'nda konuşuyor
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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Gazze’den tahliye edilen kanser hastaları, Türkiye’ye getirilmek için El Ariş Havalimanı’nda

15.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
Gazze’den tahliye edilen kanser hastaları, Türkiye’ye getirilmek için El Ariş Havalimanı’nda Fotoğraf: Aykut Karadağ - AA

İsrai'in saldırıları altındaki Gazze’den tahliye edilen ve tedavileri Türkiye'de yapılacak olan kanser hastaları, ambulanslarla Mısır’daki El Ariş Havalimanı’na getirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'nda Gazze’den getirilen hastaların uçağa taşınmasına eşlik etti.

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Gazze’den tahliye edilen kanser hastaları, Türkiye’ye getirilmek için El Ariş Havalimanı’nda
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