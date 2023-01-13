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Gaziler ve şehit ailelerinden PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonlarına tepki

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin İsveç'in başkenti Stockholm'deki provokasyonlarına tepki gösterdi.

Esra Ağaçyetiştiren   | 13.01.2023
Gaziler ve şehit ailelerinden PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonlarına tepki Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

Ankara

İsveç'in Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan vakıf üyeleri adına basın açıklaması yapan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, "PKK/PYD destekçisi hainler Türkiye Cumhurbaşkanına yönelik alçakça bir eylemin içerisine girmiş ve maalesef daha düne kadar kapımızda el pençe divan duran İsveçli yetkililer ise bu alçaklığa sessiz kalmış, çanak tutmuştur." dedi.

Her fırsatta insan hakları, ifade özgürlüğü gibi kendilerince tanımladıkları kavramların arkasına saklanan Batı'nın iki yüzlülüğünün, bir kez daha ortaya çıktığını ifade eden Aylar, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın terörle mücadele konusunda ortaya koyduğu güçlü irade sayesinde, gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında, eylem kabiliyetini kaybeden terör örgütleri iplerini elinde tutan sahiplerine dönmüş ve burada ancak maketli bir mücadeleye girişmişlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

İsveç'teki eylemin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsı hedef alınarak gerçekleştirilse de amacının Türk devleti ve milletinin birliği olduğunu söyleyen Aylar, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın son 20 yıldır verdiği haklı mücadelenin ne derece kıymetli olduğunu bir kez daha anlamış bulunmaktayız. Ülkemizin tam bağımsızlığı yolunda verdiğimiz her mücadelede, karşımıza ekonomik silahlarla çıkan kirli mihraklara ise diyecek tek sözümüz vardır. Ekmeksiz yaşarız lakin, hürriyetsiz asla."

Aylar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında milletin, vatan uğruna kanını döken şehit yakınlarının ve gözünü kırpmadan gençliğinden, geleceğinden vazgeçen gazilerin olduğunu vurgulayarak, "Bu hain PKK/YPG terör örgütü zehirli bir yılandır. Beslediği kişileri de gün gelir sokar, aynı torbada bulundukları destekçilerini de bir gün sokup zehirleyecektir. Sabrımızı taşırmayın, maketten kurulan hayallerinizi sarı torbalı hayatlara çeviririz." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından Aylar ve beraberindeki vakıf üyeleri, İsveç'in Ankara Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktı.

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