Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanıyor
Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale edenlere yolcu otobüsünün çarpmasıyla hayatını kaybeden aralarında sağlık ve itfaiye çalışanlarının da bulunduğu 7 kişi ve İHA çalışanı Esen ile Tanrıöver, son yolculuklarına uğurlandı.
Gaziantep
Sağlıkçılar Tuba Uzdilli, Adbullah Kütük ve Halil Özden'in cenazeleri Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesindeki, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan Mehmet Bozkurt (59), Mehmet Polat (57) ve Ahmet Polat'ın (29) cenazeleri ise Şehreküstü İtfaiyesi'ndeki törenin ardından Asri Mezarlıktaki Bahattin Nakiboğlu Camisi'ne götürüldü. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlardan Hacı Mehmet Özsoy'un cenazesi de aynı camiye getirildi.
Buradaki törene, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları, meslektaşları ile Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Tolunay, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Başsavcısı İsmail Karataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti milletvekilleri Derya Bakbak, Nejat Koçer, CHP milletvekilleri Bayram Yılmazkaya, İrfan Kaplan, MHP milletvekilleri Ali Muhittin Taşdoğan, Sermet Atay, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, BBP genel başkan yardımcıları Bülent İspir, Murat Aslan, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve diğer yetkililer katıldı.
İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın öğle namazına müteakip kıldırdığı namazın ardından cenazeler asri mezarlıkta toprağa verildi.
Törende, yaşamını yitirenlerin yakınları tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. İtfaiyeci Mehmet Polat'ın kızı Eylül tabuta sarılarak "Sen beni çok sevdin, aşkım babam. Hadi yine kalk ve çiçeğim de bana" diye ağladı.
Gaziantep'teki trafik kazasında hayatlarını kaybeden gazeteciler son yolculuklarına uğurlandı
Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale edenlere yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatlarını kaybeden İhlas Haber Ajansı (İHA) çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen (25) ile Umut Yakup Tanrıöver (26), Gaziantep ve Şanlıurfa'da düzenlenen törenlerin ardından son yolculuklarına uğurlandı.
Tanrıöver'in cenazesi, Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'ne getirildi.
Burada düzenlenen törene meslektaşları ve yakınlarının yanı sıra İHA Genel Müdürü Hamit Arvas katıldı.
Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Tanrıöver'in naaşı, mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Esen için Şanlıurfa'da tören
Aynı kazada hayatını kaybeden Muhammed Abdulkadir Esen ise memleketi Şanlıurfa'da defnedildi.
Esen'in cenazesi Gaziantep'ten alınarak Şanlıurfa'da Yusuf Paşa Camisi'ne getirildi.
Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Esen'in cenazesi Bediüzzaman Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, Esen'in yakınları, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan ile Esen'in meslektaşları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Dün Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde kaza yapan bir araca müdahale etmek için güvenlik şeridinde bulunan ekibe ve araçlara, kaza yerinden 150 metre geride devrilerek kayan Özel Diyarbakır Seyahat'e ait 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsü çarpmış, kazada, aralarında itfaiye erleri Mehmet Bozkurt (59), Mehmet Polat (57), Ahmet Polat (29), sağlık personeli Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük, Halil Özden ile İHA çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen (25) ile Umut Yakup Tanrıöver'in de (26) bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetmiş, 31 kişi de yaralanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.