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Gaziantep'teki fabrika yangınına müdahale ediliyor

Gaziantep'te sağlık ürünleri üreten bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Okan Coşkun, Fırat Özdemir  | 04.07.2023 - Güncelleme : 04.07.2023
Gaziantep'teki fabrika yangınına müdahale ediliyor Fotoğraf: Okan Coşkun/AA

Gaziantep

Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan ve sağlık ürünleri üreten bir fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı.

Yangın sırasında tahliye edilen bazı işçiler, dumandan etkilenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye görevlilerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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