Dolar
32.13
Euro
35.02
Altın
2,156.27
ETH/USDT
3,720.10
BTC/USDT
69,012.00
BIST 100
8,828.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Gaziantep'teki atlı polisler, toplumsal olaylar için her an göreve hazır

Gaziantep'te Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı olarak kısa süre önce kurulan Atlı Polis Grup Amirliğinde çeşitli eğitimlerden geçen 6 polis memuru, 6 atla kentte devriye görevi yürütüyor.

Fırat Özdemir  | 16.03.2024 - Güncelleme : 16.03.2024
Gaziantep'teki atlı polisler, toplumsal olaylar için her an göreve hazır Fotoğraf: Fırat Özdemir/AA

Gaziantep

"Karayel", "Nogay", "Ferah", "Saltuk", "Mert" ile Tibet" isimli atlarıyla halkın yoğun olduğu park, cadde, konser, spor alanları gibi yerlerde huzur ve güveni tesis eden ekipler, vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor.

Hemen her gün eğitim alan ve antrenman yapan polis memurları ve atlar, kentte huzur ve güvenliğin tesisi için görevlerini sürdürüyor.

Polis Latif Çelik, AA muhabirine, 6 ay önce birliğin kurulduğunu ve kentte park, bahçe ile meydanlarda devriye attıklarını söyledi.

Park ve bahçelerde önleyici hizmet sağladıklarını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Atlı polisler olarak motorlu araçların giremediği, park, bahçe ve meydanlarda önleyici hizmetler alıyoruz. Bu alanlarda suç oluşmadan önlemeye çalışıyoruz. Oluştuğu takdirde takviye ekiplerle önlem alıyoruz. Atlarımızın ebatlarıyla büyüklüğüyle caydırıcı özelliği bulunmakta."

"Gün içerisinde vakit geçiriyoruz, sevgi bağımız var"

Polis memuru Hanife Taş, "Nogay" isimli atıyla devriye sırasında çocukların büyük ilgisiyle karşılaştığını belirtti.

Birçok kişinin fotoğraf çektirdiğini dile getiren Taş, "Motorlu taşıtlara göre bir canlıyla çalışmak çok farklı his. İkimizin de uyum içerisinde olması gerekiyor. Onun beni, benim ise onu tanıması gerekiyor. Gün içerisinde vakit geçiriyoruz, sevgi bağımız var." dedi.

Polis memuru İbrahim Güneyli de İl Emniyet Müdürü Celal Özcan'ın talimatları doğrultusunda görevlerini yerine getirdiklerini dile getirerek, Türk kültüründe önemli bir yeri olan atla çalışmaktan memnun olduğunu aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İstenmeyen ticari mesajlar için 398 milyon lira ceza kesildi
Gaziantep'teki atlı polisler, toplumsal olaylar için her an göreve hazır
Hamzabeyli'de 15 kilometrelik tır kuyruğu oluştu
Karla kaplanan Ardahan, Erzurum ve Kars'ta soğuk hava hakim

Benzer haberler

Gaziantep'teki atlı polisler, toplumsal olaylar için her an göreve hazır

Gaziantep'teki atlı polisler, toplumsal olaylar için her an göreve hazır

İftar sofralarının şifa dolu içeceği "Meyan şerbeti"

Gastronomi kentinin 11 ay beklediği lezzet: Ramazan kahkesi

Türkiye, olimpiyatlara katılışının 100. yılında tarih yazmak istiyor

Türkiye, olimpiyatlara katılışının 100. yılında tarih yazmak istiyor
Gaziantep'te "renkli kuşlar" görüntülendi

Gaziantep'te "renkli kuşlar" görüntülendi
Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dumont, İslahiye'de depremzede çocukları ziyaret etti

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dumont, İslahiye'de depremzede çocukları ziyaret etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet