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Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Yavuzselim Mahallesi Gaziler Caddesinde bulunan Coşkun Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Hatay’ın Antakya ilçesindeki Mutlular Apartmanı’nda 35 yaşındaki bir erkeğe ulaşan ekipler, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
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Gaziantep'te yıkılan bir binanın kolonunu kestikleri iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binada kolon kestikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Adsız Günebakan   | 12.02.2023
Gaziantep'te yıkılan bir binanın kolonunu kestikleri iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Gaziantep

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İncelemelerde, yıkılan bir binanın kolonunu kestikleri belirlenen ve dün gözaltına alınan 2 kişinin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında görevlendirilen teknik bilirkişi heyetlerinin alandaki çalışmaları devam ediyor.

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