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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş Malazgirt Milli Parkı'nda düzenlenen ‘’Malazgirt Zaferi'nin 951'inci Yıl Dönümü Programı’'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş Malazgirt Milli Parkı'nda düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 951'inci Yıl Dönümü Programı'nda konuşuyor.
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Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Okan Coşkun   | 26.08.2022
Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Gaziantep

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'nin muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 zanlıyı operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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