Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Gaziantep'te düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Gaziantep
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'nin muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Ekipler, terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 zanlıyı operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.