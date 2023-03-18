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Gaziantep'te sağanak ve dolu yağışının ardından temizlik çalışması yapılıyor

Gaziantep'te dün etkili olan sağanak ve dolu yağışının ardından su tahliye ve temizlik çalışmaları yapılıyor.

Fevzi Kemal Karagöz  | 18.03.2023 - Güncelleme : 18.03.2023
Gaziantep'te sağanak ve dolu yağışının ardından temizlik çalışması yapılıyor Fotoğraf: Fevzi Kemal Karagöz/AA

Gaziantep

Kentte dün etkili olan sağanak ve dolunun ardından taşan Allaben Deresi ve çevresindeki parkta temizlik çalışmaları yürütülüyor.

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri ile temizlik işçileri, dere içinde ve yolda biriken balçıkları temizliyor.

Yağışın öğleden sonra yeniden başlaması bekleniyor.

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