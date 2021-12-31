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Gaziantep'te pitbulların ağır yaraladığı minik Asiye'nin durumu iyiye gidiyor

Gaziantep'te 2 "pitbull"un saldırısında ağır yaralanan ve Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde doku nakli yapılan minik Asiye'nin durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Ayşe Yıldız   | 31.12.2021
Gaziantep'te pitbulların ağır yaraladığı minik Asiye'nin durumu iyiye gidiyor

Antalya

Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde doku nakli yapılan minik Asiye'nin tedavisine serviste devam ediliyor.

Dünyanın ilk kadavradan rahim nakli, Türkiye'de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin doku nakli yaptığı Asiye'nin durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Anne Zeynep ile baba Hüseyin Ateş, serviste kızlarının yanında durarak, destek oluyor. Baba Ateş, AA muhabirine, kızlarının sağlığına kavuşması için doktorların seferber olduğunu ifade ederek, "Yeni yıldan tek dileğim kızımın bir an önce sağlığına kavuşması. Arada uyanıyor, konuşmaya çalışıyoruz. Sık sık ağlıyor, sakinleştiriyoruz. Enfeksiyon riski olduğu için yanında çok durmamaya özen gösteriyorum. Sürekli dua ediyoruz." diye konuştu.

Öte yandan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, minik Asiye'yi ziyaret ederek, doktorlarla birlikte çocuğu görme imkanı bulduğunu açıkladı. Tütüncü, "Akdeniz Üniversitesi Hastanesi uzman hekim kadrosu bütün imkanlarıyla tedavi için seferber. Biz de ailemizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Olay

Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta 2 "pitbull"un saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklanmıştı.

Saldırgan iki pitbull ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.

Gaziantep'teki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edilen minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ameliyat edilmişti.

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