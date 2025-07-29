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Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Ömer Faruk Salman  | 29.07.2025 - Güncelleme : 29.07.2025
Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Ömer Faruk Salman/AA

Gaziantep

Körkün Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren halı fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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