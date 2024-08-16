Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Gaziantep
Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.