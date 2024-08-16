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Gaziantep'te 2. Organize Sanayi bölgesinde halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
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Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Adsız Günebakan, Uğur Aydıntürk  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Gaziantep

Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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