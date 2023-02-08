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Hatay’da Kuzeytepe Mahallesinde yıkılan bölgelerde ekipler arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Kurtarma ekipleri, yaralı olma ihtimali olan kişiyi çıkarmaya çalışıyorlar. TCG Sancaktar Gemisi İskenderun Limanı’na yardım malzemeleri getirdi. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bir kişi enkazdan 67 saat sonra yaralı kurtarıldı.-VTR-
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Gaziantep'te enkaz altında kalan kişi 64 saat sonra kurtarıldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremde enkaz altında kalan kişi, 64 saat sonra sağ çıkarıldı.

İbrahim Yozoğlu   | 08.02.2023
Gaziantep'te enkaz altında kalan kişi 64 saat sonra kurtarıldı

Sakarya

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye giden İHH ekipleri, Nurdağı ilçesinde de arama kurtarma çalışmaları yürüttü.

Afette yıkılan Nurkent Sitesi'nden ses geldiğini tespit eden ekipler, depremden yaklaşık 64 saat sonra yıkıntıların arasından bir kişiyi kurtarmayı başardı.

İsminin Mehmet Ali olduğu öğrenilen depremzede, arama kurtarma ekipleriyle konuşmasında, "Allah tarafından çok iyi yerde kaldım. Sadece çok üşüdüm, karanlıktı. Eşim normalde yanımdaydı ama deprem anında yanımda değildi, öbür tarafa gitmişti, nerede bilmiyorum. Ama kızlarım, ikizler yan tarafta uyuyordu." ifadelerini kullandı.

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