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Gaziantep'te dereye bıraktığı atık suyla balık ölümlerine yol açan işletmeye ceza

Gaziantep'in Araban ilçesindeki Karasu Deresi'nde toplu balık ölümlerine neden olduğu belirlenen atık suyu bırakan işletmeye para cezası kesildi.

Mahmut Bazlama  | 23.08.2024 - Güncelleme : 23.08.2024
Gaziantep'te dereye bıraktığı atık suyla balık ölümlerine yol açan işletmeye ceza Fotoğraf: Gaziantep Valiliği

Gaziantep

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Araban ilçesinde bulunan Karasu Deresi'nde toplu balık ölümlerinin görülmesi nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Dereye, civarda bulunan bir zeytinyağı ve fıstık kavlatma tesisinden bırakılan atık suyun balıkların ölümüne sebep olduğu tespit edildi.

İşletmeye 465 bin lira para cezası kesildi.

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