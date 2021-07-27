Euro
10.11
Dolar
8.57
BIST 100
1,350.91
Altın
1,797.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bakü’de Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Parlamento Başkanları Birinci Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Gündem

Gaziantep'te depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

Gaziantep'te, tekne yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Mehmet Akif Parlak   | 27.07.2021
Gaziantep'te depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

Gaziantep

Gaziantep'te depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

Gaziantep'te, tekne yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale ediliyor. ( Mehmet Akif Parlak - Anadolu Ajansı )


Merkez Şahinbey ilçesi Sarısalkım Mahallesi'ndeki tekne yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, depodan zaman zaman patlama sesi de duyuldu.

Bölgede bulunan bazı evler de tedbir amaçlı boşaltıldı.

 "Çevre için herhangi bir sorun kalmadı"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, AA muhabirine, yangına ilk anından itibaren ekiplerin müdahale ettiğini söyledi.


Söz konusu tesisin tekne yapım malzemelerinin bulunduğu depo, tamir ve üretim yapılan tesisten oluşan yaklaşık 10 dönümlük bir alandan oluştuğunu anlatan Yılmaz, "Yangının çevredeki evlere sıçramaması için çalışmalar yapıldı. Yangın sadece tesiste devam ediyor. Çevre için herhangi bir sorun kalmadı. Ekiplerimizin kısa zamanda yangını kontrol altına almasını bekliyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail’de son 4 ayın en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Olimpiyatların açılışı sonrasında Tokyo'da son 6 ayın en yüksek günlük Kovid-19 vakası görüldü
Bangladeş'te Kovid-19 salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka ve ölü sayısı kaydedildi
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 556 bini geçti
Suudi Arabistan, 10 Ağustos'ta başlayacak Umre ziyaretleri için Kovid-19 aşısı olma şartı getirdi

Benzer haberler

Gaziantep'te depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

Gaziantep'te depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kartal'da yangında 9 tekne hasar gördü

Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki yangında soğutma çalışmaları devam ediyor

California'da devam eden orman yangınlarında onlarca ev kullanılamaz hale geldi

California'da devam eden orman yangınlarında onlarca ev kullanılamaz hale geldi
Esenyurt'ta itfaiye erleri yangın çıkan binada dumandan etkilenen kedileri kurtardı

Esenyurt'ta itfaiye erleri yangın çıkan binada dumandan etkilenen kedileri kurtardı
Suriye'de çıkan ve Türkiye'ye sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Suriye'de çıkan ve Türkiye'ye sıçrayan yangın kontrol altına alındı