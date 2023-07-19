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Gaziantep'te çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilerek alevler söndürülmeye çalışıyor.

Akif KARSLI, Adsız Günebakan  | 19.07.2023 - Güncelleme : 19.07.2023
Gaziantep'te çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Gaziantep

İlçeye bağlı Durmuşlar Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen 2 uçak, 2'si askeri olmak üzere 6 helikopter, 21 arazöz, 9 su tankı, 9 ilk müdahale aracı, 3 iş makinesi, Gaziantep Büyükşehir Belediye İtfaiye ekipleri ve yaklaşık 160 personel ile yangına müdahale ediliyor.

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