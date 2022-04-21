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Gaziantep'te bisikletlilerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

Gaziantep'te trafikte bisikletlerinin üzerine uzanarak ilerleyen 2 gencin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Mehmet Akif Parlak   | 21.04.2022
Gaziantep'te bisikletlilerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

Gaziantep

Kentte akşam trafiğin yoğun olduğu İpekyolu'nda 2 genç, bisikletlerine uzanarak trafikte ilerledi.


Sürücülerin uyarılarına aldırış etmeden yaklaşık 3 kilometre ilerleyen bisikletliler, zaman zaman zikzak çizerek yolculuğu daha da tehlikeli hale getirdi.

Dülükbaba kavşağından Kayaönü kavşağına kadar bu şekilde ilerleyen gençler, daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

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