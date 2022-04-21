Gaziantep'te bisikletlilerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
Gaziantep'te trafikte bisikletlerinin üzerine uzanarak ilerleyen 2 gencin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Gaziantep
Kentte akşam trafiğin yoğun olduğu İpekyolu'nda 2 genç, bisikletlerine uzanarak trafikte ilerledi.
Sürücülerin uyarılarına aldırış etmeden yaklaşık 3 kilometre ilerleyen bisikletliler, zaman zaman zikzak çizerek yolculuğu daha da tehlikeli hale getirdi.
Dülükbaba kavşağından Kayaönü kavşağına kadar bu şekilde ilerleyen gençler, daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.