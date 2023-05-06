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Gaziantep'te açılışı yapılan Boğaziçi Bulvarı'nın test sürüşü Togg ile yapıldı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde açılan yeni yolda ilk test sürüşü Togg ile gerçekleştirildi.

Okan Coşkun  | 06.05.2023 - Güncelleme : 06.05.2023
Gaziantep'te açılışı yapılan Boğaziçi Bulvarı'nın test sürüşü Togg ile yapıldı

Gaziantep

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehrin trafiğinin rahatlatılması için Boğaziçi bölgesinde 1703 evin yıkımı gerçekleştirildi, Boğaziçi Bulvarı hizmetine açıldı.

Boğaziçi Bulvarı'nın açılışında ilk test sürüşü ise Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun kullandığı ve Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün de içinde bulunduğu Togg ile yapıldı.

Ticari taksicilerin de katıldığı açılışta vatandaşlar Türkiye'nin yerli otomobili Togg'a ilgi gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gül, Türkiye'yi büyütmek için yatırımların sürdürüleceğini belirtti.

Türkiye'yi geliştirmeye devam edeceklerini aktaran Gül, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, eser siyaseti ortaya koyuyor. Taş üstüne taş koymayanlar, laf üstüne laf konuşuyor. Boğaziçi Bulvarı'nda Türkiye'nin otomobili var. Hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Tahmazoğlu da şehrin trafiğini rahatlatmak için 1703 evin yıkımını gerçekleştirdiklerini aktararak, "Buranın yapımında 24 bin kamyon enkaz taşındı. Yolumuzu 1 yıl gibi kısa sürede kamulaştırma ve yol yapımı tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine açtık. 1 milyar liraya mal olan yolumuz şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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