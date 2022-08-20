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Gaziantep'te 16 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralananlar olay anını anlattı

Kaza yapan otobüsteki yolcularından Muhsin Çelik, "Kaza yapan araçtan akan sıvı nedeniyle otobüs kaydı. Kayan otobüs kazanın yapıldığı alandakilere çarptı. Benim bilincim kapalı değildi ve ben kendim kaza yapan otobüsten çıktım." dedi.

İrfan Aydoğdu, Fırat Özdemir   | 20.08.2022
Gaziantep'te 16 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralananlar olay anını anlattı Fotoğraf: Fırat Özdemir/AA

Gaziantep

Gaziantep'te meydana gelen ve 16 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralananlar olay anını anlattı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İletişim Daire Başkanlığında kameraman olarak çalışan ve Nizip Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Bekir Özdemir, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde giderken yol kenarında kadınların el kol hareketi yaptığını, kaza olduğunu gördüklerini ve yaralılara yardım etmek için durduklarını belirtti.

Bir aracın dereye uçtuğunu, bir kişinin hayatını kaybettiğini gördüklerini, bir kişiye de yardım ettiklerini anlatan Özdemir, "112'yi, polisi aradık. Yaralıyı ambulansa yerleştiriyorduk. Ben yer yok diye ambulansın önünden dolanıyordum. Döndüğüm an kafamı kaldırdım yolcu otobüsünün yalpalayarak geldiğini, devrildiğini gördüm. 'Otobüs geliyor kaçın' diye bağırdım, sonrasını hatırlamıyorum. Büyük ihtimalle çarpmayla ambulans bana vurdu." diye konuştu.

Aynı hastanede tedavi altına alınan ve yolda meydana gelen kazaya müdahale eden polis memuru İbrahim Halil Şen, kaza yerine vardıklarında tüm tedbirleri aldıklarını, bir ağır yaralıyı çıkardıklarını, bu sırada otobüsün devrilerek kayarak geldiğini gördüğünü belirtti. Birisinin bağırarak bir arabanın geldiğini söylediğini, kendisini bariyerlerden dışarı attığını ifade eden Şen, "Muhtemelen bariyerin üzerinden kayıp ambulans üstümüzden geçti." dedi.

Otobüsten kendi imkanlarıyla çıktı

Yolcu otobüsünde bulunan Muhsin Çelik (34) ise İstanbul'dan Diyarbakır'a yolculuk yaptığını, yol üzerinde kaza olduğunu ve sağlık ekiplerinin kazaya müdahale ettiğini gördüğünü söyledi.

Çelik, "Kaza yapan araçtan akan sıvı nedeniyle otobüs kaydı. Kayan otobüs kazanın yapıldığı alandakilere çarptı. Benim bilincim kapalı değildi ve ben kendim kaza yapan otobüsten çıktım. Yol kenarına gittim. Ekipler, otobüsteki yolcuları çıkartıyordu. Sonra bizi Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne getirdiler, durumum şu an iyi." şeklinde konuştu.

Otobüs yolcularından Serhat Tanrıkurt ise İstanbul'dan Diyarbakır'a gittiğini, otobüsün sarsılmaya ve sürüklenmeye başladığını, daha sonrasını ise hatırlamadığını belirtti.

Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale eden ekiplere yolcu otobüsü çarpmış, 4'ü sağlık çalışanı, 3'ü itfaiyeci, 2'si gazeteci olmak üzere 16 kişi hayatını kaybetmişti.

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