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Gaziantep'te 11 metrelik katmer, 12 metrelik de peynir kebabı yapıldı

Gaziantep'te yapılan 11 metre uzunluğunda katmer, 12 metre uzunluğunda peynir kebabı, vatandaşlara ikram edildi.

Fevzi Kemal Karagöz   | 29.10.2022
Gaziantep'te 11 metrelik katmer, 12 metrelik de peynir kebabı yapıldı Fotoğraf: Fevzi Kemal Karagöz/AA

Gaziantep

Kalbi Antep Şıh Meydanı'nda, katmer, baklava, kebap ve çeşitli lezzetlerin tanıtımı yapıldı.

Katmer ustası Mehmet Özsimitçi'nin 11 metre uzunluğunda yaptığı katmer vatandaşlara ikram edildi.

Fatih Tıbık'ın yaptığı 12 metre uzunluğundaki peynir kebabı da vatandaşların ilgisini çekti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yöresel lezzetleri halkla buluşturduklarını, bugün kentin kalbinin Kalbi Antep Şıh Meydanı'nda attığını söyledi.

Restorasyon çalışmalarının ardından tarihi gün yüzüne çıkardıklarını, meydan içerisinde dükkanlar inşa ettiklerini dile getiren Tahmazoğlu, şunları aktardı:

"Burada kebap, baklava, börek, kahvaltı ve yöresel yemek yapan mekanlar bulunuyor. Ben herkesi burayı görmeye davet ediyorum. İstanbul'da Eyüp Sultan, Ankara'da Hacı Bayram ne ise Gaziantep'te de Kalbi Antep Şıh Meydanı o. Herkesi buradaki tarihi dokuyu ve lezzetleri görmeye, tatmaya davet ediyorum."

İşletme sahibi Fatih Tıbık ise "Türkiye'nin en büyük peynir kebabını yaptık. Çok heyecanlıyım. En iyisini yapmaya çalıştım. Gaziantep'e özgü peynir ile kebabı yaptık. Vatandaşlar da tadına baktı. Memnun kaldı. Dünyadaki herkesi peynir kebabının tadına bakması için Gaziantep'e bekliyoruz." diye konuştu.

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Gaziantep'te 11 metrelik katmer, 12 metrelik de peynir kebabı yapıldı

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