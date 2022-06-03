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Suriye üzerinden gelen toz taşınımı yurdun birçok kentinde olduğu gibi Ankara, Kayseri, Nevşehir ve Niğde'de de hayatı olumsuz etkiledi. -VTR
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Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi

Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Fırat Özdemir, İzzet Mazı   | 03.06.2022
Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi

Gaziantep

Gaziantep'te akşam saatlerinde etkisini gösteren toz taşınımı ve şiddetli rüzgar hava trafiğini de olumsuz etkiledi.

Bugün saat 20.20'deki İstanbul Havalimanı, 22.25'teki İstanbul Sabiha Gökçen ve 23.15'teki İstanbul Havalimanı ile yarın 03.05'teki İstanbul Havalimanı, 05.55'teki Ankara, 06.00'daki Çanakkale, 06.05'teki İstanbul Sabiha Gökçen, 06.10'daki İstanbul Havalimanı uçuşlarının iptal edildiği bildirildi.

Kahramanmaraş'ta ise 16.55'te planlanan Ankara uçuşu iptal edildi.

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