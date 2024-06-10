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Gaziantep Valiliğinden kuduz hayvan nakliyle ilgili iddialara yalanlama

Gaziantep Valiliği, kente Şanlıurfa’dan kuduz hayvan nakledildiğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Beyza Kaynarpunar  | 10.06.2024 - Güncelleme : 10.06.2024
Gaziantep Valiliğinden kuduz hayvan nakliyle ilgili iddialara yalanlama

Gaziantep

Gaziantep Valiliği, kente Şanlıurfa’dan kuduz hayvan nakledildiğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından Gaziantep'e Şanlıurfa'dan kuduz hayvan nakledildiğine dair iddiaların yer aldığı belirtildi.

Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, "Bahse konu nakil işlemleri, hayvan derneklerince bakım ve sahiplenme amacıyla kontrollü olarak zaman zaman yapılan rutin işlemlerden olup gelişmeler, Valiliğimizin ilgili birimleri tarafından titizlikle takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

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Gaziantep Valiliğinden kuduz hayvan nakliyle ilgili iddialara yalanlama

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