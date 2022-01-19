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Gaziantep-Nizip ile Malatya-Hekimhan kara yolları ulaşıma açıldı

İrfan Aydoğdu, Yusuf Cahid Çavdar   | 19.01.2022
Gaziantep-Nizip ile Malatya-Hekimhan kara yolları ulaşıma açıldı

Gaziantep

Yoğun kar nedeniyle kapanan Gaziantep-Nizip ile Malatya-Hekimhan kara yolları ulaşıma tekrar açıldı.

Nizip Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Gaziantep Valiliğimiz koordinesinde, Nizip-Gaziantep yönünde hem otoyolda hem de D-400 kara yolunda saat 14.00 itibarıyla trafik akışı sağlanmış olup yollar açıktır, bekleyen araç yoktur. Mesai mefhumu gözetmeden çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Malatya'da yoğun kar nedeniyle araç geçişlerine izin verilmeyen Hekimhan-Malatya kara yolu da yeniden ulaşıma açıldı.

Ekiplerin yolda yaptığı tuzlama ve temizleme çalışmalarının ardından trafik kontrollü sağlanmaya başlandı.


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