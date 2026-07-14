Gaziantep merkezli 45 ildeki yasa dışı bahis operasyonlarında 190 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde yasa dışı bahis suçuyla mücadeleye yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışma sonucu tespit edilen şüphelilerin, yurt dışı merkezli bir site üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, aynı site üzerinden bayilik dağıttıkları ve yine yurt dışı merkezli yasa dışı bahis sitesine IBAN temin ederek organize faaliyet yürüttükleri belirlendi.

Şüphelilere ait MASAK'tan alınan hesap hareketleri "Yapay Zeka Destekli Veri Analiz Programı" ile detaylı ve hızlı şekilde analiz edilerek toplam 330 şüpheliye ulaşıldı.

Ayrıca şüphelilerin banka hesaplarında 84 milyar 293 milyon 213 bin lira hacminde toplam 3 milyon 127 bin 307 işlem gerçekleştirildiği tespit edildi.

Gaziantep merkezli olmak üzere 45 ilde şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucu 190 şüpheli yakalandı.