Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da karla mücadele sürüyor
Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da kar temizleme çalışmaları devam ediyor.
Kilis
Gaziantep'te iki gün önce etkili olan yoğun kar yağışı ile kent merkezi beyaza büründü. Ana caddelerde trafik akışının olmadığı kentte vatandaş ve sürücüler, ara sokaklardaki karla kaplı kaldırım ve yollarda ilerlemekte zorlandı.
Araç sahipleri karla kaplı araçlarını, işletmeciler ise dükkanlarının önünü temizledi. Kar ve soğuk hava nedeniyle sokak hayvanları da olumsuz etkilendi.
Soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte bazı parklardaki ağaç ve elektrik direkleri devrildi.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri de tuzlama ve yolları açma çalışmalarını sürdürüyor.
Kilis
Kilis Belediyesi ekipleri cadde ve sokaklarda kar küreme ile tuzlama çalışmaları yürütüyor, kaldırımlardaki buzları temizliyor.
İl Özel İdaresi ekipleri de kapanan 5 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için yoğun mesai harcıyor.
Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kente gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye kadar düştü, önümüzdeki 3 gün yağış beklenmiyor.
Kentte, buzlanma ve don devam edecek.
Şanlıurfa
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezi ile ilçelerde kar yağışına 120 araç ve 220 personelle müdahale ediyor.
İlçe belediyeleri sorumluluk alanlarından kar kürüme ve temizleme çalışmaları yapıyor. Kent genelinde etkili olan kar yağışı bugün yerini güneşe bıraktı.
Güneşli bir havaya uyanan vatandaşlar arabalarının üzerindeki ve çevredeki karı temizlerken, belediye ekipleri de caddelerde ve kaldırımlarda kar küreme çalışması yaptı.
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ile Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da sorumluluk bölgelerindeki çalışmaları yerinde inceledi.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ile ilçelerde 210 araç ve 300 personelle kar küreme ve temizlik çalışması yürütüyor.
Ekipler, Kayseri, Osmaniye ve Gaziantep karayolları başta olmak üzere ilçelerdeki sık kullanılan yollarda da çalışmalarını sürdürüyor.
Kent merkezlerindeki tüm ana arterler ulaşıma açık tutulurken, ekipler buzlanma riski olan bölgelerde tuzlama ve solüsyon uygulamaları gerçekleştiriyor. Vatandaşlar da iş yerleri önünde biriken karları temizliyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, salı günü başlayan ve kent genelini etkisini altına alan kar yağışının ardından kar kalınlığının merkezde 55 santimetre olarak ölçüldüğünü belirtti.
Büyükşehir Belediyesi olarak 210 araç ve yaklaşık 300 personelle karla mücadele çalışmaları gerçekleştirdiklerini aktaran Güngör, "Hamdolsun sorumluluk alanımızdaki tüm yolları açık tuttuk. Afet Koordinasyon Merkezimize düşen lokal ihbarlara da anında müdahale ediyoruz. Tüm karla mücadele ekiplerimize özverili ve gayretli çalışmaları dolayısıyla teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Malatya
Malatya'da kent merkezi ile ilçelerde kar küreme ve temizlik çalışması sürüyor.
Vali Aydın Baruş, yoğun kar yağışı nedeniyle trafik akışının kesilmemesi için Hekimhan-Sivas karayolunda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
Hekimhan-Hasan Çelebi yol güzergahında kar küreme aracına binen Baruş, yolların açık kalması amacıyla çaba gösteren tüm karayolları personeline teşekkür etti.
Vali Baruş, zorunlu olmadıkça vatandaşların araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını ve acil durumlarda mutlaka 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşmaları gerektiğini söyledi.
Karayolları 81. Şube Şefi Erkan Erkmen ise 20 ekipmanlı kamyon, 7 greyder, 6 kepçe, 1 rotatif kar savurma aracı ve 125 personel ile vatandaşların mağdur olmaması için görevlerini yerine getirdiklerini bildirdi.
Adıyaman
Adıyaman'da da kar yağışı sonrası belediye ve kara yolları ekipleri temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ekiplerle birlikte temizlenen alanı yerinde inceledi.
Esnaf da dükkanların önünde kürekle temizledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.