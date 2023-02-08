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Kahramanmaraş’ta Ali Sezai Efendi Caddesi’ndeki Hacı Lütfü Pak ve Doğru Apartmanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Gaziantep İslahiye'de genç kız enkazdan 64 saat sonra kurtarıldı

Depremden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 21 yaşındaki Zeliha Polat, bina enkazından 64 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Mehmet Akif Parlak   | 08.02.2023
Gaziantep İslahiye'de genç kız enkazdan 64 saat sonra kurtarıldı

Erzurum

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı ilçede, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AFAD, TÜRK-İŞ gönüllüleri, Gaziosmanpaşa Belediyesi ve İstanbul arama kurtarma ekipleri ile JAK timleri, Mezbahane Caddesi'ndeki Zaman Apartmanı enkazında kurtarma çalışması yürüttü.

Ekipler, 21 yaşındaki Zeliha Polat'ı enkaz altından 64 saat sonra kurtardı.

Genç kızı "Hoş geldin Zeliha" diyerek çıkaran ekiplere, çevredekiler de alkışlarla destek oldu.

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