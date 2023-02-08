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Kahramanmaraş’ta Ali Sezai Efendi Caddesi’ndeki Doğru Apartmanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'un haltercisi Büşra Kayadibi ve ablası enkaz altından sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Kulübü haltercisi Büşra Kayadibi ve ablasının enkaz altından sağ olarak çıkarıldığı açıklandı.

Fatih Çakmak   | 08.02.2023
Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'un haltercisi Büşra Kayadibi ve ablası enkaz altından sağ çıkarıldı Fotoğraf: halter.gov.tr

Ankara

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamada, "Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcumuz Büşra Kayadibi ve ablası 3 günün ardından enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Sporcumuzun sağlık durumu iyi ve hastanede tedavisi devam etmekte. Türkiye Halter Federasyonu olarak sporcumuza ve ablasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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