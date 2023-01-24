Gazeteci-yazar Uğur Mumcu ölümünün 30'uncu yılında anıldı
Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 30'uncu yılında, bombalı saldırıya uğradığı evinin önünde anıldı.
Ankara
Anma törenine Mumcu ailesinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve CHP'li bazı milletvekillerinin de arasında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.
Kılıçdaroğlu, tören öncesinde Mumcu'nun evinde eşi Güldal, kızı Özge ve oğlu Özgür Mumcu ile görüştü.
Görüşmenin ardından Mumcu ailesi ve Kılıçdaroğlu, Faili Meçhuller Anıtı'na ve Mumcu'nun hayatını kaybettiği alana karanfiller bıraktı, mum yaktı.
Anma töreninde alandakilerle Mumcu'nun hayatını kaybettiği yerde şarkılar seslendirildi.
Mezarı başında anıldı
Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, suikast sonucu öldürülmesinin 30'uncu yılında Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki mezarı başında anıldı.
Evinin önünde arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 24 Ocak 1993'te yaşamını yitiren Uğur Mumcu'nun, Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında anma etkinliği düzenledi. Etkinliğe sivil toplum kuruluşlarından yetkililer ile vatandaşlar katıldı.
Anma programına katılanlar Mumcu'nun kabrine kırmızı karanfiller bıraktı.
Batıkent Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenen etkinlikte de Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve katılımcılar, park içindeki anıta çelenk koydu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.