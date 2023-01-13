Gazeteci Meryem Nas Mercan'a başörtüsü nedeniyle hakaret eden kişi adliyede
İstanbul Beşiktaş'ta özel bir televizyon kanalının muhabiri Meryem Nas Mercan'a başörtüsü nedeniyle hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kadın adliyeye sevk edildi.
İstanbul
Beşiktaş'taki bir manavda meyve fiyatlarıyla ilgili haber çalışması yapan Kanal 7 muhabiri Meryem Nas Mercan'a röportaj sırasında hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Aylin A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Aylin A, Çağlayan Adalet Sarayı'na sevk edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.