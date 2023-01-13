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Gazeteci Meryem Nas Mercan'a başörtüsü nedeniyle hakaret eden kişi adliyede

İstanbul Beşiktaş'ta özel bir televizyon kanalının muhabiri Meryem Nas Mercan'a başörtüsü nedeniyle hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kadın adliyeye sevk edildi.

Alper Korkmaz   | 13.01.2023
Gazeteci Meryem Nas Mercan'a başörtüsü nedeniyle hakaret eden kişi adliyede Fotoğraf: Alper Korkmaz/AA

İstanbul

Beşiktaş'taki bir manavda meyve fiyatlarıyla ilgili haber çalışması yapan Kanal 7 muhabiri Meryem Nas Mercan'a röportaj sırasında hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Aylin A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aylin A, Çağlayan Adalet Sarayı'na sevk edildi.

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